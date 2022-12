Agente Zerbin: “Ha convinto Spalletti e la squadra, non ha intenzione di andare via”

L’agente di Alessio Zerbin, Giulio Marinelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Questa pausa mondiale è dispiaciuta perché il Napoli stava andando alla grande ma ci è servita per fare un recap della stagione fatta da Zerbin. Penso che questa prima parte di stagione possa definirsi molto buona perché ha esordito in Serie A, Nazionale e Champions League. La forza del Napoli è motivo d’orgoglio. Visto il livello della squadra fare anche solo un minuto è importante per lo spessore tecnico.

Bologna? Questa estate Zerbin ha affrontato l’esame Spalletti andando in ritiro con un punto interrogativo. Una volta che ha convinto mister e squadra in tutta franchezza non ha intenzione di andarsene via. Tutte le squadra che volevano prendere Alessio questa estate sarebbero ancora interessate, ma ci siamo già espressi a riguardo.”

