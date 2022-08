Gli aggiornamenti sul mercato in uscita del Napoli.

Fabian è in vendita e si arriverà, probabilmente, agli ultimi giorni di calciomercato prima di trovare una soluzione per il suo approdo a Parigi che dipende da una serie di movimenti e dal placet di Antero Henrique.

Se la cessione non dovesse concretizzarsi, in considerazione dell’atteggiamento avuto nei confronti delle importanti proposte di rinnovo e con concessione di clausola moderata, potrebbe finire ai margini fino al mercato di gennaio.

Ounas, su di lui non ci sono veti per la cessione.

Il calciatore ha grandi qualità tecniche ma soffre la competizione e in una squadra come il Napoli dovrebbe ritagliarsi spazio lottando con le unghie e con i denti.

Per una cessione in prestito, però, c’è bisogno che firmi prima il rinnovo.

Zerbin e Gaetano rientrano nei piani del Napoli.

La società, ha intenzione di tenere tutti, considerando il grande numero di partire da disputare in questa prima parte di stagione.

A meno di un ripensamento dell’ultim’ora, dovrebbero restare almeno fino al mercato di gennaio.

Meret è in bilico, il suo futuro dipenderà dall’arrivo o meno di Navas. Se si riuscisse a chiudere l’affare, e fosse troppo tardi per trovargli una sistemazione adeguata, si giocherebbe il posto da secondo con Sirigu.

Fino a gennaio.

Comments

comments