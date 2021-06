Sembra ci siano notizie incoraggianti per il calciatore dell’Inter Eriksen che al termine del primo tempo si è accasciato al suolo durante Danimarca-Finlandia [LEGGI QUI].

Eriksen, 29 anni, dopo gli immediati soccorsi in campo sembra che abbia ripreso conoscenza ed è stato trasportato in un Ospedale di Copenaghen per accertamenti.

Le sue condizioni sono state dichiarati stabili.

