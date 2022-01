Aggressione Bonucci, spuntano le parole dette dal giocatore

Il portale online del Tempo ritorna sull’episodio di ieri che ha visto Bonucci aggredire un dirigente dell’Inter dopo il gol di Alexis Sanchez.

In particolare, il portale online del Tempo riporta le parole del difensore dopo il gol di Sanchez. Rivolto al dirigente Mozzillo Bonucci avrebbe detto: “Non mi esulti in faccia, che cazzo fai? Ti ammazzo.”

Una cosa che ha preso in controtempo lo stesso Mozzillo che ha esclamato “Ma cosa fai?” L’assistenze della prima squadra dell’Inter avrebbe ricevuto anche un paio di colpi a pugno chiuso tra collo e spalla, riporta il Tempo.

Tutto si è concluso in pochi secondi, riferisce il portale, ma ad assistere alla scena c’erano gli uomini della procura federale, che erano a due passi. Bonucci ora rischia una squalifica e la decisione del Giudice Sportivo dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

