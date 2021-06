Due ex campioni del calcio francese il portiere Barthez e il centrocampista Vieira hanno rilasciato alcune dichiarazioni sulle prestazioni dell’Italia agli Europei.

Barthez: “Non mi piace. Ha giocato contro squadre non all’altezza in un girone semplice. Non ha nulla. Non farà molta strada”.

Vieira: “Credo che gli azzurri manchino di intensità per essere pericolosi fino in fondo, aspetterò. Le prime due partite sono state facili”.

Comments

comments