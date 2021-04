Agnelli alla stampa: “Il progetto va avanti”, poi risponde alle accuse di Ceferin

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli dopo il forse momentaneo flop della Superlega ha rilasciato alcune dichiarazioni a vari organi di stampa.

Questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.

“Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100 per cento di possibilità di successo, andiamo avanti. Se ci fanno una proposta, valuteremo

L’obiettivo è creare la competizione più bella al mondo capace di portare benefici all’intera piramide del calcio, aumentando la distribuzione delle risorse agli altri club e rimanendo aperta con cinque posti disponibili ogni anno per gli altri da definire attraverso il dialogo con le istituzioni del calcio.

C’è piena volontà di continuare a partecipare a campionato e coppe nazionali. Noi rimaniamo nelle competizioni domestiche, andremo a giocare in ogni stadio d’Italia, di Spagna e d’Inghilterra. Il nostro lavoro resterà intrinsecamente legato alle competizioni domestiche.

L’alimentazione dei settori giovanili viene mantenuta” e che “ogni settimana daremo ai tifosi le partite dei campionati nazionali e di una nuova competizione, capace di avvicinare le generazioni più giovani che si stanno allontanando dal calcio, che sta vivendo una crisi enorme di appetibilità verso le nuove generazioni.

Avere gli stadi chiusi da un anno per chi ha figli di 10-15 anni di età lo evidenzia: si interessano ad altro. È un processo accelerato dall’epidemia.

Alle accuse di Ceferin rispondo che ho lavorato per quasi dieci anni nelle istituzioni internazionali che detengono il controllo delle competizioni, con un monopolio di fatto, senza sostenere alcun rischio economico. Perché i rischi ricadono solo sui club.

Non sono riuscito a fargli capire quanto sia alto il rischio economico per i club che generano valore per tutti gli stakeholder del calcio. O forse non hanno mai voluto capirlo. Dunque bisognava cambiare le cose.

Telefono spento? Sono dettagli di vita personale che si commentano da soli”.

