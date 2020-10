Andrea Agnelli punta il dito contro “il Mondo”, reo di perseguitare la povera Juventus. Ecco le sue parole raccolte dalla Gazzetta.

“Il mondo che ci circonda non vede l’ora di giudicare un paio di sconfitte e colpire la Juventus per le scelte compiute. Lo juventino è abituato a sentirsi accerchiato e in fondo ci sta bene pure”.

