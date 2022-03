Agnelli: “La Superlega non ha fallito, l’accordo è vincolante per 11 club”

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’evento ‘FT Business of Football Summit’ organizzato dal Financial Times.

“Secondo me il calcio europeo ha un disperato bisogno di riforme. Non accetterò domande su Tebas, le sue dichiarazioni parlano da sé. Come mai la Superlega ha fallito? Non ha fallito. L’Uefa sapeva che io come presidente della Juventus stavo lavorando a qualcosa di diverso. Si tratta di un lavoro collettivo di 12 squadre, non di una persona sola. Queste 12 società hanno firmato un contratto di 120 pagine ed è ancora vincolante per 11 di esse”.

