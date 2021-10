L’allenatore Andrea Agostinelli è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio.

“Come giudica il Napoli? Inizia ad avere pressione per l’obiettivo scudetto?

A Napoli la pressione la senti sempre. Contro il Torino, al posto di Spalletti, caricherei la squadra contro Juric, per spirito di rivalsa per la partita contro il Verona dello scorso anno che ha tolto la Champions al Napoli. Senza cattiveria sportiva salta anche la tecnica.“

Comments

comments