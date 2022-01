Agostinelli: “È stata una partita equilibrata ma non mi è piaciuto però il fatto che il Napoli abbia preso 3 gol in un quarto d’ora”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto l’opinionistra Andrea Agostinelli.

“La partita è stata equilibrata con episodi e gol bellissimi, non mi è piaciuto però il fatto che il Napoli abbia preso 3 gol in un quarto d’ora, anche se era in 9. Il Napoli non ci ha creduto. Quando la Fiorentina ha segnato con Venuti non ci hanno più creduto. Lozano era entrato anche bene, poi ha fatto un fallo incredibile. Fabian Ruiz anche. Qualcosa non va, nel calcio serve la testa anche nelle partite apparentemente meno importanti. La Fiorentina quest’anno ci si deve impegnare per batterla.

