Ai microfoni di Canale 8 nel corso di ‘Ne parliamo il martedì”, mister Agostinelli ha parlato а proposito di Fabian Ruiz e la possibile vincitrice dello scudetto.

Di seguito le sue parole:

“Fabian Ruiz per diventare un top player deve fare almeno una decina di gol.

Se dovessi scommettere su qualcuno per lo scudetto punterei sulle milanesi, non me ne voglia il Napoli.”

