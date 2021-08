Agostinelli: “Osimhen per me è completo, Spalletti lo farà migliorare nei movimenti”

Andrea Agostinelli, ex tecnico del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha detto la sua su Victor Osimhen.

A seguire le sue parole:

“Infortunio Demme? Si sarà arrabbiato Spalletti, ma sa che sono cose che accadono, ci sono annate più o meno sfortunate ma un tecnico come lui sa far fronte a queste situazioni. Osimhen? Per me è completo, fisicamente ha stazza, sulle rifiniture dall’esterno può far male di testa o sui primi pali, ha fisicità nei duelli, la sua fortuna è che il calcio moderno richiede la velocità nell’attaccare lo spazio e Spalletti lo farà migliorare anche nei movimenti.”

