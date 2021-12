AIA e Federcalcio, possibile un canale tematico a partire da gennaio

L’AIA e Federcalcio stanno lavorando alla creazione di un canale tematico per gli arbitri, che Trentalange aveva già anticipato.

A riportare la notizia è il portale online de la Gazzetta dello Sport, che riferisce questo:

“Un canale tematico, con trasmissioni a cadenza ancora da stabilire ma con anche tempistiche elastiche calibrate a seconda degli eventi, degli episodi.”

Il presidente dell’AIA, Trentalange, l’aveva anticipato al “Rai-GRParlamento” con queste parole:

“A noi piacerebbe avere uno spazio, un canale di comunicazione che dobbiamo aprire per poter dare chiavi di lettura tecniche: credo sia per il bene del calcio. Con la Federazione ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando e attivando, c’è un lavoro intenso in questo senso.”

Una svolta verso il pubblico che potrebbe esserci già ad inizio 2022; la base operativa del canale, stando a quanto riporta il portale, è in casa della Federcalcio.

