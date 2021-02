L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha annunciato il nome del nuovo presidente: è Alfredo Trentalange, ex fischietto internazionale ed ex capo del settore tecnico degli arbitri.

L’ex arbitro torinese, che rimarrà in carica almeno fino al 2024, è riuscito a battere Marcello Nicchi, presidente uscente in carica da tre mandati consecutivi: 193 i voti raccolti dal nuovo numero uno dell’AIA in Assemblea, contro i 125 ottenuti dal ‘rivale’.

