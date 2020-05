AIC, il comunicato: “Tagliate arbitrariamente mensilità nei dilettanti”

Il presidente dell’AIC, Tommasi, riporta che la situazione dei dilettanti sta diventando inaccettabile. Di seguito il comunicato dove illustra il problema.

“L’attuale situazione di crisi sanitaria e la conseguente difficoltà economica è sotto i nostri occhi e tutti i soggetti che compongono il mondo sportivo la stanno subendo. Proprio per questo non si comprende per quale motivo tale situazione sia ricaduta immediatamente ed esclusivamente sulla posizione dei calciatori.

Nei dilettanti hanno scelto di tagliare arbitrariamente le mensilità. In alcune situazioni i giocatori/giocatrici sono stati invitati a liberare gli appartamenti messi loro a disposizione; senza pensare che molto spesso l’attività sportiva dilettantistica serve al sostentamento di intere famiglie.

Per questo la situazione è inaccettabile e necessita di un intervento deciso e sostanziale da parte di tutte le componenti, visto che oggi stiamo lottando insieme per ottenere il medesimo risultato. L’AIC farà in modo che tutte le componenti federali partecipino al fondo solidaristico deliberato a marzo. Questo affinché si possa garantire la sussistenza dei calciatori/calciatrici e la sopravvivenza economica delle loro famiglie.

Infine, l’AIC vuole ringraziare per l’aiuto, sotto forma di indennità, elargito per marzo che è stato assolutamente importante. Si auspica che tutti i calciatori e le calciatrici ricevano l’indennità prevista per marzo e che, come promesso dalle Autorità, il contributo possa essere riproposto per aprile.”

fonte: ansa.

