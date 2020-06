AIC, il vicepresidente: “Giusto ripartire dalla Coppa Italia. Partite serali un passo importante”

Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della ripresa del campionato.

“Il protocollo è una delle criticità che resta. Auspichiamo che le condizioni del nostro paese migliorino. Infortuni? Quando si parla di orari pomeridiani, il nostro intervento è stato per evitare problemi di questa natura. Giocare a orari serali è stato un primo passo importante.

Ripartire dalla Coppa Italia? È una soluzione di buon senso, permette una fase di rodaggio per tante squadre, e poi è una bella competizione. Valencia-Atalanta? Era molto difficile capire cosa sarebbe accaduto. La nostra posizione era chiara in quel momento. Sono scelte prese in pochissimo tempo che hanno avuto conseguenze importanti.

Probabile che le prime partite abbiano un’intensità differente. Molte squadre hanno ragazzi abituati a giocare ogni 3 giorni. Ci sarà chi è abitutato a giocare ogni 3 giorni e chi no”

Comments

comments