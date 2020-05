AIC, il vicepresidente: “Se la Serie A non riparte c’è il rischio di uccidere categorie inferiori”

Il vicepresidente dell’AIC, Umberto Calcagno, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset parlando di quello che potrebbe comportare il fermo del mondo del calcio.

“Calciatori e calciatrici ci stanno chiedendo di potere ritornare a giocare, in sicurezza e non per forza. A me preoccupa quello che la Serie A sviluppa all’interno del nostro sistema, la mancanza di ricchezza che arriva dall’alto potrebbe ammazzare il livello dilettantistico. Abbiamo tanti ragazzi e ragazze che vivono di calcio e che non sono dei privilegiati”.

