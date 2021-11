AIC – Simeone miglior giocatore del mese d’ottobre. C’era anche Fabian in lista

L’Assocalciatori ha premiato l’attaccante dell’Hellas Verona Giovanni Simeone come migior calciatore del mese di ottobre. L’Aic spiega il motivo della scelta.

“A ottobre era difficile premiare un giocatore diverso da Giovanni Simeone. Con 7 gol segnati in 5 partite, e ottenuti con appena 11 tiri in porta, l’attaccante argentino del Verona ha sbaragliato la concorrenza con il voto dell’88% dei calciatori professionisti interpellati dall’AIC. A competere per il premio di calciatore d’ottobre c’erano anche Fabian Ruiz, che lo scorso mese si è affermato definitivamente come il regista del Napoli di Spalletti, Milinkovic-Savic, sempre più influente nonostante il mese in chiaro-scuro della Lazio, e Duvan Zapata, che sta lentamente tornando allo stato di forma a cui ci aveva abituati nelle scorse stagioni“.

