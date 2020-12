Ajax, l’attaccante Quincy Promes arrestato per accoltellamento

Quincy Promes, attaccante dell’Ajax, è stato arrestato dalla polizia di Amsterdam. Ecco la notizia pubblicata da Gianluca Di Marzio.

L’attaccante dell’Ajax, Quincy Promes, è stato arrestato questa mattina dalla polizia di Amsterdam perché sospettato di essere coinvolto in un grave accoltellamento.

E’ quanto riportato dal De Telegraaf, quotidiano su cui si legge che l’episodio risalirebbe alla fine di luglio e sarebbe avvenuto in un capannone ad Abcoude durante una festa in famiglia. Una delle persone coinvolte, inoltre, sarebbe rimasta gravemente ferita con lesioni al ginocchio.

Un portavoce dell’Ajax ha affermato che Promes oggi non si è presentato all’allenamento, come riportato sempre dalla stampa olandese: questa l’unica risposta all’episodio che è filtrata dal club per il momento.

Ai microfoni di FoxSports NL John van den Heuvel, il giornalista che ha ricostruito quanto accaduto, ha spiegato che “l’aggressione con gravi lesioni fisiche porta ad un massimo di quattro anni di carcere”. Per il momento il giocatore è in custodia cautelare per tre giorni ma potrebbe essere ulteriormente estesa in base all’andamento delle indagini.

Comments

comments