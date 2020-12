Ajax, Onana snobba il Napoli: “In EL ci sono grandi squadre come Milan, Roma e le inglesi”

Andre Onana, portiere dell’Ajax, ha commentato, con i media olandesi, l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atalanta.

I Lancieri retrocedono, così, in Europa League, una competizione in cui l’estremo difensore camerunese spera di arrivare fino in fondo: “Contro l’Atalanta ci è mancato solo il gol. Abbiamo comunque fatto esperienza in Champions, esperienza che ora dobbiamo sfruttare per arrivare lontano in Europa League. Una competizione insidiosa, dove ci sono squadre forti come. Milan, Arsenal, United e Roma: ci aspettano grandi sfide”.

Comments

comments