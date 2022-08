Ajax, parla l’allenatore Schreuder: “Grande girone quello di Champions League. Saranno belle sfide a casa loro e qui da noi”

L’allenatore dell’Ajax, una delle altre tre squadre del girone del Napoli, ha parlato alla stampa locale del sorteggio di Champions League.

Schreuder, tecnico del club olandese, ha commentato così il sorteggio:

“E’ un grande gruppo per noi, sono bellissime sfide. Non vediamo l’ora di affrontarle, sono queste le gare per cui giochiamo a calcio. Sarà chiaramente difficile per noi, ma anche per gli avversari.

Trasferte calde? Saranno belle sfide, lì come a casa nostra. E’ un gruppo impegnativo, ma in inverno vogliamo essere ancora in Europa. Dipenderà anche da che punto siamo sul mercato, vedremo cosa accadrà.“

Comments

comments