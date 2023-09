Akatugba: “Non sono il portavoce di Osimhen, sono invece un grande tifoso del Napoli”

L’amico giornalista di Victor Osimhen, Oma Akatugba, ha scritto un lungo post sui suoi profili social.

“Chiarimenti sul mio video su Osimhen e il Napoli. Innanzitutto vorrei porgere le mie incondizionate scuse a tutti i tifosi del Napoli per quanto riguarda il mio recente video, che nel frattempo è stato cancellato perché ho scoperto che è stato interpretato male. Voglio sottolineare che sono un devoto tifoso del Napoli da quando Victor Osimhen è arrivato al club e ho seguito le partite del club e ho conosciuto nuovi incredibili amici. Inoltre, vorrei chiarire che i miei commenti precedenti non erano in alcun modo rappresentativi di Osimhen, né riflettono i suoi pensieri o sentimenti. Vorrei anche aggiungere che non ho intenzione di mancare di rispetto al club perché condivido un buon rapporto con il suo staff e i suoi tifosi. Le mie parole non rappresentano nemmeno il rapporto che Osimhen ha con il Napoli FC, club con il quale ha ottenuto notevoli successi.

Tuttavia, come ogni altro amante nigeriano e del Napoli che ha visto i suoi sforzi la scorsa stagione nel garantire al club la vittoria del suo primo titolo di Serie A in 33 anni, sono rimasto scioccato nel vedere il video. Ho rimosso il mio video perché non volevo che qualcuno interpretasse male i miei commenti o li portasse fuori contesto. È fondamentale sottolineare che non sono il portavoce di Victor Osimhen. Come giornalista di calcio, voglio sottolineare che tutto ciò che dico o pubblico su Victor e sul Napoli è esclusivamente la mia opinione personale e la condivido come tifoso del club e come persona che ha apprezzato la sua gente e la sua cultura. Forza Napoli!!! È fondamentale sottolineare che non sono il portavoce di Victor Osimhen”.

