Al Khelaifi: “La Superlega non difende gli interessi del calcio”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e dell’ECA, ha parlato in un’intervista all’agenzia francese AFP della questione Superlega.

“La Superlega non difende gli interessi del calcio, rompendo la tradizione per cui ogni squadra può raggiungere i suoi sogni. Il calcio esiste da tantissimi anni e la Superlega non difendeva realmente gli interessi dei tifosi. Si possono studiare dei cambiamenti, ma senza infrangere la tradizione. Tutte le squadre devono avere la stessa possibilità di partecipare un giorno alla più importante competizione europea, e tutti sotto l’ala dell’Uefa. La Champions League è un marchio solido che deve essere garantito, ma dobbiamo adattarci al nuovo mercato sia nei tornei internazionali che in quelli nazionali”.

Comments

comments