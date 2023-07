Al-Khelaifi punge Mbappe: “Se vuole restare deve firmare il rinnovo”

Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha parlato del futuro di Mbappe in conferenza stampa.

“La mia posizione è molto chiara. Non voglio ripeterlo ogni volta: se Kylian vuole restare, deve firmare un nuovo contratto. Non vogliamo perdere il miglior giocatore del mondo a zero. È impossibile. Ha detto che non se ne sarebbe mai andato gratis; se oggi ha cambiato idea, non è colpa mia. Non vogliamo perdere a zero il miglior giocatore del mondo. Questo è molto chiaro”.

