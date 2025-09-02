Al via il bando di Città della Scienza: 10 postazioni gratuite per startup e talenti nel coworking del futuro

La Fondazione IDIS – Città della Scienza ha annunciato l’apertura di un bando per l’assegnazione alcune postazioni di lavoro gratuite per startup e talenti

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto strategico regionale “Manifattur@ Campania: Industria 4.0” e rappresenta un’importante opportunità per chi intende trasformare un’idea innovativa in un progetto concreto.

Le postazioni saranno messe a disposizione senza alcun costo per un periodo iniziale di tre mesi, con possibilità di estensione fino ad aprile 2026, offrendo un ambiente dinamico e collaborativo volto a favorire sinergie e accelerare la crescita delle realtà selezionate.

L’iniziativa punta a supportare l’innovazione in settori chiave per la regione, tra cui la manifattura avanzata, la transizione digitale, il design e lo sviluppo di nuovi materiali, l’economia circolare e la fabbricazione additiva. La partecipazione è principalmente rivolta a startup innovative, microimprese con meno di tre anni di attività, ricercatori, neolaureati e diplomati interessati a sviluppare un progetto autonomo. Qualora rimanessero posti disponibili, la selezione potrebbe estendersi a professionisti e piccole imprese.

Le candidature potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 15 settembre 2025 e fino alle 11:59 del 12 gennaio 2026. Le domande verranno raccolte con modalità “a sportello” e valutate periodicamente, privilegiando chi si candida per primo fino all’esaurimento dei posti.

Il bando e la modulistica sono disponibili sui siti ufficiali www.cittadellascienza.it e https://manifattura4puntozero.cittadellascienza.it/

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail coworking4.0@cittadellascienza.it.