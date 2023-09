Al via il main draw agli Internazionali Città di Pozzuoli con un napoletano in gara

Parte anche il torneo di doppio agli Internazionali Itf Città di Pozzuoli mentre in singolare gli accoppiamenti del main draw sono definiti. Per la testa di serie numero uno, lo svizzero Remy Bertola, l’ostacolo sarà il bravo Peter Buldorini che non ha lasciato scampo all’enfant prodige napoletano, il quindicennte Antonio Marigliano. Il padrone di casa Cristian Sorrentino, che ha goduto di una wild card per realizzare il sogno che in famiglia non hanno mai smesso di alimentare con cuore e sacrifici, affronterà l’altra wild card, il 18enne Vulpitta, mentre per Mariano Tammaro l’ostacolo di primo turno sarà Andrea Bacaloni, 860 del ranking ATP. Proprio Tammaro sta vivendo un momento d’oro dopo la semifinale al 15mila di Budapest dove ha anche trionfato in doppio. Il ragazzo allenato da Giancarlo Petrazzuolo al Poseidon ha regolato agilmente Morolli concedendogli solo un game per accedere al tabellone finale.

“Sono molto contento perché questo posto evoca in me ricordi straordinari. – racconta Tammaro – E’ qui che agonisticamente ho centrato le prime vittorie prestigiose dopo l’avvio allo Junior 24 e ci terrei tantissimo ad andare più avanti possibile. Cosa chiedo al torneo? Di continuare a crescere nell’espressione del gioco per quanto io preferisca la terra battuta. Ma sul veloce ormai si disputano una marea di tornei e importanti, quindi bisogna sapersi adeguare. Essere ancora in gara qui è bellissimo”.

Stop con rimpianti all’ultimo turno di quali per Emanuele Bastia e Pasquale De Giorgio. Bastia era avanti un set con De Rossi poi ne ha subito il ritorno per cedere 10-7 al super tie break. Che non è stato favorevole neppure a De Giorgio, alfiere del Tennis Club Vomero, sconfitto da Pampanin 6/2 7/6.

Ecco nel dettaglio gli accoppiamenti di primo turno:

Bertola (1) – Buldorini (Q)

D’Agostino (Q) – Ortenzi (Q)

Ricca – Rossi

Balzerani – Arnaboldi (6)

Fery (4) – Noce

De Michele (WC) – Fossati

Pecci – Bagnolini

Colombo (Q) – Guerrieri (8)

Rottoli (5) – Gola

Pampanin (Q) – Catini

Vulpitta (WC) – Sorrentino (WC)

De Rossi (Q) – Forti (3)

Potenza (7) – Caniato (WC)

Tammaro (Q) – Bacaloni

Di Nicola – Carraro

Mazzola (Q) – Oradini (2)

