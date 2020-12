Alan Ruiz, un gol e un bacio per Maradona: l’omaggio dall’Argentina

Ancora un omaggio a Diego Armando Maradona, stavolta arriva da Alan Ruiz, attaccante dell’Arsenal di Sarandi.

Ecco quanto pubblicato dal portale Olé:

“Gli omaggi a Diego Maradona, scomparso il 25 novembre, non si fermano. E non si fermeranno, ovviamente, per l’affetto – e l’ammirazione – per Pelusa. Questa volta, l’uomo che ha reso omaggio al Diez è stato Alan Ruiz, attaccante dell’Arsenal, nella partita contro il Racing.

Ruiz era incaricato di battere il rigore a favore della squadra di Sarandí e, dopo aver battuto Ibáñez, ha preso lo scarpino sul dischetto e, indicando il cielo con un dito, lo ha baciato.

Le calzature avevano l’immagine dei Dieci. Una coccola per l’anima. Una coccola nel cuore di tutti gli appassionati di calcio. Ancora uno per l’indimenticabile Diego”.

