Albarella: “Meret deve lavorare di più in palestra. Negli spogliatoi si è sempre rispettato l’igiene”

Il procuratore atletico Eugenio Albarella è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’emergenza Coronavirus.

“Si naviga a vista. Il lavoro quotidiano continua rispettando quelle che sono le date fissate, almeno in teoria. La metodologia di lavoro di questi giorni prevede il recupero delle energie fisiche e psicologiche ai giocatori. Oggi, soprattutto nel calcio moderno, la preparazione è un continuo work in progress. Si lavora in base agli impegni che si hanno sfruttando le finestre libere per recuperare le energie e recuperare gli infortunati. Bisogna approfittare di questi giorni senza però dimenticare che non c’è poi così tanto tempo. Meret dovrà fare più lavoro specifico. La sua gestione sarà specifica. Dovrà lavorare di più in palestra. L’atleta ha difficoltà a lavorare in campo, in porta, e quindi dovrà allenarsi con mezzi generali. Io penso che questa sia la prima crisi mondiale virale degli ultimi tempi. Negli spogliatoi si è sempre rispettato al massimo l’igiene. Oggi viviamo un momento difficile e bisogna attenersi alle linee guida fornite dagli scienziati e dagli esperti del settore”.

