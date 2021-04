Albarella: “Osimhen ha potenzialità e margini di miglioramento”

A Radio Marte è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico.

“Osimhen? Il ragazzo ha potenzialità e margini di miglioramento. Parliamo di un ottimo calciatore con grandissime potenzialità, va migliorato sotto l’aspetto tecnico.

Ha potenzialità fisiche enormi, sono molto fiducioso. Non mi meraviglia la forma fisica del Napoli. Anzi, mi meravigliavo quando i giudizi erano troppo pesanti nei confronti di uno staff tecnico e dell’allenatore che non hanno mai avuto davvero la possibilità di lavorare in una situazione serena.

Oggi che finalmente Gattuso ha dato continuità al lavoro e sono venute fuori tutte le potenzialità. La squadra brillante di oggi è dovuta a giocatori con grandi qualità fisiche. L’ambiente è stato troppo critico, così come anche chi gestisce questa squadra”.

