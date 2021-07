Albarella: “Quasi ogni anno il Napoli deve gentire la preparazione in forma personalizzata”

A Radio Marte è intervenuto Eugenio Albarella parlando della situazione preparatoria nel Napoli.

Nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” ha parlato Eugenio Albarella, preparatore atletico, dicendo:

“Per quanto riguarda la difficoltà di gestire la rosa durante gli allenamenti, nel Napoli quasi ogni anno ci si ritrova a dover gestire la preparazione in forma quasi personalizzata, anche per via dei tanti Nazionali. Il problema può essere gestito dallo staff tecnico e medico. Il vero e proprio raduno del Napoli inizierà nella seconda parte, a Castel di Sangro. Questa nuova stagione arriva dopo un anno orribile, con l’annata durata 15 mesi e i giocatori con più di 70 partite. Lo staff dovrà gestire ancora di più i numeri e le problematiche. Bisognerà navigare a vista.”

