Albertini: “Questo è un momento triste che resterà nella storia. Ora la cosa più importante è riorganizzare la ripartenza”

Il presidente del settore tecnico della FIGC Demetrio Albertini, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla “Gazzetta dello Sport”.

“Questo è un momento triste che resterà nella storia. Ora la cosa più importante è riorganizzare la ripartenza.

Anche club come Barcellona e Real Madrid pagheranno il prezzo della crisi.

Ha ragione l’AIC (Associazione Italiana Calciatori (nd.r.): i calciatori faranno sforzi ma in Italia ci sono situazioni diverse da valutare.

La via del taglio degli stipendi della Juventus è la via da seguire, ma non c’è una legge quadro e la speranza è che tutti si attengano alle decisioni della Lega.

I presidenti mi sembrano giustamente preoccupati ma abbiamo bisogno delle tre leghe unite. Poi ci sono quelli più fantasiosi che propongono di terminare i campionati al sud”.

