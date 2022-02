Albiol: “Ho avuto la fortuna di giocare con grandi calciatori e, soprattutto, ho avuto la fortuna di avere ottimi allenatori che mi hanno aiutato a migliorare”

Con una lunga intervista ai microfoni de El Pais, l’ex azzurro Raul Albiol ha raccontato i suoi anni in Italia e rivelando anche un momento in cui, segnatamente 18 anni fa, poteva anche morire.

“Ho avuto la fortuna di giocare con grandi calciatori e, soprattutto, ho avuto la fortuna di avere ottimi allenatori che mi hanno aiutato a migliorare: Benitez, Quique Sánchez Flores, Pellegrini, Mourinho, Sarri, Ancelotti, ora Emery. Ho fatto il salto di qualità con Sarri al Napoli. Sono stati tre anni di costante apprendimento. Avevo già 31 anni. In difesa era uno specialista. Mi ha aiutato a crescere e migliorare. Alla difesa non è stato permesso di buttare una palla. Il mio anno con lui è stato impressionante. Un’esperienza meravigliosa. Ho capito come va gestita una grande squadra. Mi ha dato sicurezza e fiducia. Giocava più in contropiede di Sarri. In Champions League, soprattutto, ha ottenuto il meglio da noi. Era ovvio che gli piaceva questa competizione. L’uscita col pallone per lui era fondamentale. Ho imparato a gestire la linea difensiva. A spazi ristretti con un’alta difesa; coordinamento con gli altri tre difensori, anticipare i tagli laterali. Abbiamo provato tutto ciò che poteva essere provato. Mi ha fatto vedere molte cose che non vedevo. È stato un punto di svolta. Un grande salto. Mi prendo cura di me stesso e mi riposo più che mai, e dedico il cento per cento della mia vita al calcio. Alla mia età devi fare tutto questo per competere con alcuni giovani che arrivano molto più preparati di prima. Adesso mi alleno molto di più, sia con la squadra che fuori, rispetto, ad esempio, a quando avevo vent’anni ed ero a Madrid. Il mio corpo mi chiede di competere. Ne ho bisogno. Me ne nutro. non mi stanco. Mi piace quello che faccio. Quando non mi alleno, ne ho bisogno. Non sopporto di stare fermo per due giorni.”

Raul poi non dimentica il tragico incidente stradale che l’ha visto coinvolto nel 2004: “Non è completamente dimenticato. Vedi continuamente notizie di incidenti e ci pensi. Ci sono altre persone che non sopravvivono e sono grato di poter vivere per raccontarlo. La sensazione è che mi abbiano regalato 16 anni di vita e per di più sto ancora giocando a calcio. Non ci penso tutti i giorni, ma penso che non lascerà mai la mia mente. Penso di dovermi divertire, vivere felicemente perché non sai mai cosa ti può succedere da un giorno all’altro”.

