Alemao: “Credo nello scudetto del Napoli, Ibrahimovic da temere ma non è un fuoriclasse”

L’ex centrocampista del Napoli di Maradona Ricardo Alemao ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino.

“Io credo nello scudetto del Napoli. Ho visto fare agli azzurri della partite stupende in questa stagione, sono certo che la differenza adesso la stanno facendo gli infortuni, i malanni di queste settimane. È un bel campionato questo. Credo che i tifosi si stiano divertendo.

Ibrahimovic da temere più di tutti? Lo è. Anche se non credo che sia un fuoriclasse. È troppo definirlo così. È uno che può avere dei colpi che fanno la differenza ma un fuoriclasse è qualcuno che lotta per altri, lascia il segno in un posto, combatte per un ideale…come Diego. Lui ha combattuto per i deboli ovunque e a Napoli ha difeso la città ogni volta che veniva offesa dal razzismo negli stadi, ogni volta che i diritti dei napoletani venivano colpiti. Ha lottato e noi con lui.

Chi vince domenica? Ai miei tempi, vincevamo al San Paolo e perdevamo lì. Spero che non seguano le nostre orme”.

