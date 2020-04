Alemao: “Everton sarebbe un ottimo colpo per il Napoli, Lozano un peccato”

L’ex calciatore del Napoli, Ricardo Alemao, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Everton è un giocatore che potrebbe essere perfetto per il Napoli e secondo me farebbe un ottimo acquisto. E’ molto conosciuto in Brasile ed ha anche una mentalità europea come sta dimostrando in questi anni.

Lozano è un peccato perché è un calciatore forte ma non è facile dimostrare il tuo valore in Europa. Non è facile giocare a calcio a Napoli. E’ una città che vive per il calcio, ma va capita la mentalità dei tifosi. Queste cose succedono. Abbiamo visti parecchi giocatori che sono arrivati in Italia e poi non hanno fatto bene. Può capitare di non integrarsi, ma è bravo e mi dispiace molto”.

