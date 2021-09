Alemao: “Spero che ci presto ci sia un Napoli più forte di quello di Maradona”

L’ex centrocampista del Napoli di Maradona campione d’Italia e d’Europa Ricardo Alemao, ha rilasciato alcune dichiarazioni agli argentini del portale web Infoboe.

“Maradona Era una persona speciale, abbiamo stretto una bellissima amicizia. Ho sofferto molto per la sua morte. Era un genio. Ci dava sicurezza quando prima della partita ci diceva che avremmo vinto 2-0. Bastava la presenza di Diego perché i rivali avessero paura di noi.

Era un leader, molto attento a tutti noi e generoso. Molto umano. Sempre preoccupato per il resto. Non ha usato la sua fama o le sue qualità di giocatore per vantarsi. Una persona autentica dentro e fuori dal campo.

Quello che mi ha colpito di più è stata la sua capacità di trasformare mentalmente una squadra, al punto da renderla altamente competitiva, con l’obiettivo di lottare per ogni titolo. Abbiamo avuto ottimi giocatori, che sono migliorati molto grazie alla sua leadership.

Essere straniero a Napoli e difendere la maglia azzurra ha rappresentato molto di più del calcio stesso. Stavi difendendo i napoletani trattati in modo molto vile dal nord Italia come se Napoli non fosse una città italiana. Per questo era speciale essere un giocatore degli azzurri.

Quando giocavamo al nord ti imbattevi in ​​qualsiasi tipo di simbologia razzista. Questo ci ha dato molta forza. Ci ha trasmesso uno spirito competitivo incomparabile per giocare.

La squadra migliore in cui ho giocato? Il Napoli di Maradona, Careca, Alemao è stata, con certezza, la migliore squadra nella storia del club. Non ce n’è mai stato un Napoli così. È stato quello che ha vinto di più. Spero che ce ne sia un altro vincitore o migliore del nostro.

Quale centrocampista mi piace? Claudinho (24enne centrocampista dello Zenit n.d.r)”.

Comments

comments