Alessandro Barbano: “Zanoli a sinistra, JJ e Rrhamani centrali: Natan non è da Napoli”

Nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore Corriere dello Sport.

“Il bicchiere mezzo pieno è avanti, il bicchiere mezzo vuoto è in difesa e ieri l’hanno dimostrato. I primi due gol del Real Madrid sono due regali difensivi, per di più, Meret sta dimostrando un’involuzione preoccupante. In difesa non ci siamo in marcatura, sul gioco aereo e in costruzione che è un grande limite per la squadra. Non ci siamo, la difesa è franata. Non è colpa di Natan – che secondo me è lento, tra l’altro – ma di chi ha pensato che un ragazzo di 22 anni brasiliano potesse sostituire Kim. Rrhamani sta giocando molto male, l’anno scorso era il supporter. Credo che questa squadra si sia indebolita. Comunque hanno giocato molto bene Politano e Kvara, potrebbero essere utilizzati di più in costruzione. Napoli-Inter sconfitta sicura? Io vedo dei progressi, ma farei giocare Zanoli a sinistra e Juan Jesus e Rrhamani centrali. Oppure Ostigard e Rrhamani. Per me, Lautaro fa polpette con le marcature di Natan. Mazzarri? Il suo ritorno lo giudico molto positivamente. Bellingham? Un giocatore pazzesco, moderno, ha una fisicità straordinaria. Meret? Come fai a prendere certi gol? Questo non è un buon momento per Alex. Al momento, sospenderei il giudizio sul Napoli e le due prossime partite possono dire molto sulla stagione”.

