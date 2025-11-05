Alessandro Buongiorno: “Delusi dal risultato. Abbiamo cercato di segnare fino alla fine”

Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha parlato alla UEFA al termine del match contro l’Eintracht

“Abbiamo fatto bene in difesa, ma dovevamo segnare per vincere la partita. Lavoreremo per segnare gol. Dobbiamo pensare partita per partita. Sappiamo che dobbiamo lavorare molto per migliorare. Sono soddisfatto della mia prestazione. Siamo ovviamente delusi dal risultato. Abbiamo cercato di segnare fino alla fine. Dobbiamo continuare così e continuare a lavorare”.

