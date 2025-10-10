Secondo il Corriere dello Sport Alessandro Buongiorno potrebbe tornare alla ripresa sul campo del Torino, la sua ex squadra

Il Napoli vuole ritrovare al più presto il clean sheet che manca dal 30 agosto. Alleato di questo obiettivo può essere il ritorno in campo del difensore.

“Si avvicina il rientro in campo di Alessandro Buongiorno. All’orizzonte c’è proprio la trasferta di Torino, sabato 18 ottobre alle ore 18, nello stadio dov’è cresciuto, a cui sono legati molti dei suoi ricordi. Per Conte sarà un recupero prezioso, per Buongiorno un giorno speciale nel club dove tutto ha avuto inizio. La tabella di marcia prosegue e dice Torino. Otto giorni alla partita. Il tempo necessario per ristabilirsi del tutto”.

