Alessandro Buongiorno: previsioni sul rientro

Alessandro Buongiorno dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte il 18 ottobre, in occasione della sfida contro il Torino. Se i tempi verranno rispettati, il centrale salterà dunque al massimo tre partite

