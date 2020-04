Alessandro Moggi, agente anche di Immobile: “Mercato di scambi”

Alessandro Moggi, agente tra gli altri di Ciro Immobile accostato al Napoli, parla delle voci e della prossima sessione di calciomercato.

Di seguito le sue parole:

“Sembra che la volontà sia quella di mantenere inalterate le rose degli attori principali e fare degli scambi, senza mettere risorse economiche all’interno del mercato. Questa è l’idea al momento. Dobbiamo aspettare la ripartenza e vedere quali sono stati gli effetti negativi effetti che ci saranno.

Immobile? No, già ne ho parlato l’ultima volta e vale ancora lo stesso discorso. Bisogna capire gli scenari di tutti. In questi giorni dobbiamo pensare al calcio come a un fenomeno sociale, oltre ad essere un’azienda con dei lavoratori.

Dobbiamo pensare anche alla rilevanza sociale. E non parliamo solo di Serie A, che se riparte avrà modo di trovare risorse, pur affrontando una crisi notevole. Ma pensiamo alle serie minori, al calcio dilettantistico. C’è un problema enorme da risolvere.“

