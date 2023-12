Alessandro Polidoro presenta il suo libro: “Diario separato, storia di un uomo qualunque”

Alessandro Polidoro: professionista, imprenditore, editore e adesso anche autore. Storie di vita: narrazione di una separazione che, seppur dolorosa, può essere una straordinaria opportunità di crescita.

La tutela dei figli è l’elemento centrale da tenere sempre in considerazione, quando ci si separa. “Diario separato” (ed. Terra Somnia), romanzo autobiografico di Alessandro Polidoro, editore che si è messo in gioco come autore per raccontare quanto sia stato importante per lui tenere la sua vita in equilibrio per amore delle due figlie.

Alla presentazione, che si è svolta al Teatro Diana di Napoli, hanno partecipato Antonio Parlati (Direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli e Valentina de Giovanni, Presidente Associazione Matrimonialisti Italiani, Distretto di Napoli). Un viaggio introspettivo che ha condotto Alessandro attraverso un percorso di vita che forse proprio nei momenti bui gli ha regalato la forza e il coraggio di rinascere e dare vita a cose belle – come gli incontri riservati dal destino che conducono a nuove iniziative imprenditoriali.

Un libro che va portato in giro per raccontare la famiglia: perchè – partendo dalla base solida, che è quella di origine – esiste la famiglia oltre la separazione grazie ai figli, che sono il presente e il futuro. E anche in questo caso l’equilibrio vince sempre sulla guerra.

