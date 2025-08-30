Serie A

Alex Meret commenta la vittoria: “Prova di grande maturità, siamo stati premiati”

Calciatore del Napoli dopo Napoli-Cagliari

Le sue parole: “Ci abbiamo provato dall’inizio alla fine, è stato un grande atteggiamento dall’inizio alla fine. Siamo stati premiati, nonostante le difficoltà, grande maturità. Oggi bene il possesso palla; bravi nella fase di costruzione. In difesa abbiamo fatto una grande gara. Oggi sui calci d’angolo non siamo stati perfetti. Condizione fisica ok. Sappiamo ciò che vogliamo e abbiamo le qualità per vincere. Elmas? Ci da entusiasmo, grande uomo spogliatoio. I nuovi si stanno inserendo tutti al meglio. Grande spirito di squadra” . 

