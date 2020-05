Il Napoli pubblica il video in cui Alex Meret annuncia che sarà al fianco di Komen Italia per sostenere la Race for the Cure. Di seguito il video.

Alex Meret scende in campo al fianco di @komenitalia per sostenere la Race for the Cure, la più importante manifestazione per la prevenzione e la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. pic.twitter.com/wbWCW4reCa — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 17, 2020

Comments

comments