Alexander Sørloth, un gigante scandinavo per l’attacco del Napoli

Nelle ultime ore è emerso il nome di Alexander Sørloth, centravanti norvegese del Trabzonspor, come nuovo obiettivo del Napoli.

Nato a Trondheim il 5 dicembre del 1995, è figlio di Goran, ex attaccante, tra le altre, di Rosenborg, Borussia Mönchengladbach e Bursaspor. L’11 luglio 2013, a nemmeno 18 anni di età, fa il suo esordio con il Rosenborg, in una gara valevole per il primo turno di qualificazione alla fase a gironi di Europa League, contro il Crusaders, terminata con il risultato di 7-2 per i norvegesi: Sørloth segna anche il suo primo gol da professionista.

Un anno più tardi, il 20 luglio del 2014, colleziona anche la sua prima presenza in Eliteserien (la massima divisione calcistica norvegese) in occasione della vittoria per 1-0 contro il Sogndal. In stagione, scende in campo per un totale di 9 volte (6 in campionato e 3 in Europa League), senza mai trovare la via del gol.

Nel 2015, viene ceduto in prestito al Bodo/Glimt, squadra con cui esordisce il 6 aprile, nella gara persa per 3-1 sul campo del Sandefjord. Il 7 giugno segna la sua prima rete in campionato, nella sconfitta per 3-2 contro lo Stabæk, mentre il 9 agosto, contro lo Start, segna un poker, risultando decisivo nella vittoria della sua squadra per 5-1. Chiude la stagione con 29 presenze e 14 reti tra campionato e coppa, che gli valgono il trasferimento agli olandesi del Groningen.

Esordisce in Eredivisie il 17 gennaio 2016, nella gara interna contro l’Utrecht, persa per 4-1, nella quale segna l’unico gol per i biancoverdi. Si ripete 13 giorni più tardi nel successo per 3-1 ottenuto sul campo del PEC Zwolle, realizzando l’ultima rete della sua stagione, chiusa con 14 presenze. L’annata successiva vede Sørloth collezionare 24 presenze, di cui ben 18 da subentrato, con appena 3 gol segnati: di qui, la decisione di trasferirsi, a titolo definitivo, al Midtjylland, squadra del campionato danese.

Con la squadra danese il suo rendimento cresce notevolmente: in campionato, gioca 19 partite, condite da 10 gol e 8 assist, a cui vanno aggiunte 6 presenze nei preliminari di Europa League, con 4 gol e 1 assist, e una presenza in coppa, in cui è andato anche a segno. Sørloth risulta, quindi, decisivo, nella vittoria della Superligæn.

Gli ottimi numeri gli spalancano le porte della Premier League, visto che, il 1° febbraio 2018, viene acquistato dal Crystal Palace. Nei suoi primi 6 mesi, però, gioca appena 4 partite e la situazione non migliora neanche nella stagione successiva, in cui colleziona appena 12 spezzoni in campionato, una presenza in FA Cup e tre in EFL Cup, competizione in cui segna il suo unico gol inglese, decisivo nella vittoria per 1-0 al 2° turno contro lo Swansea.

A gennaio viene, dunque, prestato al Gent e nella gara d’esordio decide, con una rete, la sfida casalinga contro l’Anderlecht. In Belgio, viene spesso impiegato da ala destra, ma realizza, comunque, 4 gol in 22 apparizioni totali, oltre a 3 assist. A fine stagione, fa ritorno al Crystal Palace, ma viene nuovamente ceduto in prestito, stavolta al Trabzonspor.

Fa il suo esordio con la squadra turca l’8 agosto del 2019, nel terzo turno dei preliminari di Europa League, andando subito a segno nel 2-2 in trasferta contro lo Sparta Praga. Decide anche la sfida di ritorno, vinta per 2-1 dalla sua squadra. Trova la via del gol anche all’esordio in Superliga, in occasione del pareggio esterno contro il Kasimpasa. Il 28 dicembre realizza la sua prima doppietta, nel 6-2 contro il Kayserispor, migliorandosi, poi, nel turno successivo, con una tripletta contro il Kasimpasa, schiantato con un netto 6-0. Finora, in Turchia, ha collezionato, prima dell’interruzione forzata a causa del Coronavirus, 39 presenze (26 in campionato, 8 in Europa League e 5 in coppa), con 25 gol (di cui 19 in campionato) e 7 assist.

Sørloth, inoltre, ha vestito per 22 volte la maglia della Nazionale norvegese, trovando per 6 volte la via della rete. Centravanti dal fisico imponente, nonostante i 195 cm di altezza è molto rapido e bravo nei movimenti, oltre a possedere una discreta tecnica di base. Di piede mancino, può essere impiegato anche da esterno (su entrambe le corsie) in un tridente offensivo.

Il Napoli sembra aver messo gli occhi su di lui, ma dovrà fare i conti con la concorrenza, visto che, stando alle indiscrezioni, il ragazzo interesserebbe anche al Real Madrid, che probabilmente darà via Luka Jovic, altro attaccante monitorato dagli azzurri.

