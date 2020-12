Alguacil in conferenza: “Abbiamo giocato contro una squadra da Champions League. Volevamo omaggiare Maradona con una vittoria”

Il tecnico della Real Sociedad, Alguacil, è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Real Sociedad per commentare il risultato raggiunto.

A seguire la conferenza stampa di Alguacil:

“Dobbiamo fare i complimenti a tutti per il risultato raggiunto, rosa, staff e gli altri perché permettono di far girare bene tutti. Dedicata anche ai tifosi che non possono esserci. Sono orgoglioso per come abbiamo giocato contro una squadra da Champions League; volevamo passare da primi ma non ci siamo riusciti. Ne esco contento a metà perché siamo umili ma volevamo vincere nello stadio intitolato a Maradona e volevamo omaggiare la sua memoria con una vittoria.

Direi che è importante per tutti il gol, soprattutto per lui che è un attaccante. Ho visto come si stava allenando nell’ultimo periodo e si è fatto trovare pronto, sono molto contento per lui; si è sempre allenato intensamente ed ha sempre incitato i suoi compagni. Sono contento dei nostri tre attaccanti perché sono in grado di segnare tanti gol, sarebbero titolari nelle squadre della liga spagnola.

Per tutto quello che i miei giocatori stanno facendo sono molto orgoglioso, il merito va tutto a loro. Ho il miglior staff e la migliore rosa con cui posso lavorare e questo rende tutto più facile.”

