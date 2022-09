Alisson: “Il Napoli sta facendo bene ha un grande allenatore e dei giocatori talentuosi, dobbiamo dare il massimo per vincere”

Il portiere del Liverpool, Alisson Becker, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale dei reds.

Ali, prima partita di Champions League della stagione: è qui che il programma inizia davvero a scaldarsi. Quanto non vedi l’ora di tornare a queste notti europee?

“È fantastico. Amiamo la Champions League, la amano tutti. Siamo davvero entusiasti di questo e di iniziare nel migliore dei modi, giocando contro una grande squadra che abbiamo già affrontato nelle ultime stagioni. Tutti sono davvero eccitati per questo. “

Per quanto riguarda il Napoli, ha avuto un ottimo inizio in Serie A e lo conosci abbastanza bene dalle ultime stagioni. Cosa puoi imparare su di loro dai giochi precedenti che potrebbero aiutare domani sera?

“Stanno facendo bene, hanno un grande allenatore, ho lavorato con [Luciano] Spalletti alla Roma. Hanno cambiato molto il modo di giocare dalla prima volta che li ho affrontati con il Liverpool nel 2018. Quindi hanno cambiato giocatori, allenatore, hanno molti giovani pieni di energia e giocatori davvero talentuosi. Sappiamo che sarà una partita davvero difficile per noi. Dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, dare il 100 per cento per ottenere i tre punti, che è il nostro obiettivo principale. “

Quando pensiamo al Napoli, molte persone ricorderanno la tua parata ad Anfield nel dicembre 2018. Se non l’avevi salvata, ovviamente il Liverpool non vincerà la Champions League quell’anno..

“È stato stupefacente. Ricordo anche che quel giorno fu il giorno in cui io e mia moglie scoprimmo insieme che avremmo avuto un bambino – all’epoca era incinta. Quel giorno lo abbiamo rivelato ai nostri amici nel nostro box dopo la partita. Quindi è stata una serata speciale per questo, anche per il salvataggio. È qualcosa che sarà sempre nella memoria di tutti, anche nella mia memoria. Fa parte del mio lavoro, ma quando hai quel tipo di momenti, è fantastico mantenerli freschi nella tua memoria.”

Hai detto dopo la partita dell’Everton che ora sta tornando la coerenza in termini di prestazioni, e ovviamente la Champions League porta più partite. Si spera che il tempo di gioco regolare significhi che il ritmo e la coerenza arriveranno prima…

“Penso che quando giochi una partita ogni tre giorni, ti aiuti sulla coerenza perché non hai troppo tempo per pensare, devi solo avere azione. Questo è un bene per noi, questo è qualcosa di cui abbiamo bisogno come squadra. Per noi è una grande sfida, giocare ogni tre giorni, non troppo tempo per riposarci, ma è la sfida che vogliamo. Vogliamo giocare, vogliamo giocare grandi partite di Champions League, vogliamo anche giocare grandi partite di Premier League, quindi non vediamo l’ora che arrivi quel momento. Penso che abbiamo avuto abbastanza tempo per allenarci, abbastanza tempo per prepararci e ora dobbiamo solo andare avanti. Come dicevo prima, contro l’Everton ho visto la squadra migliorare molto rispetto alle altre partite. Ovviamente il risultato non è stato dei migliori, non era quello che volevamo, ma su quello ci stiamo lavorando.”

Infine, una parola su Arthur, qualcuno che conosci bene della formazione brasiliana. Quanto sei contento che si sia unito per la stagione e quali qualità porterà alla squadra?

“Sono davvero felice di questo. Arthur è un mio caro amico, [io] ho giocato insieme a lui in nazionale, abbiamo vinto la Copa America nel 2019. È un giocatore davvero talentuoso, qualità davvero eccezionali, modo di giocare brasiliano, un giocatore a cui piace avere la palla, buona qualità sui passaggi, può rompere le linee con i passaggi, anche lanci lunghi, anche lunghi con qualità. Quindi penso che porti ancora più qualità alla nostra squadra e gli piace giocare nel modo in cui giochiamo. Ovviamente ha bisogno di un po’ di tempo per adattarsi alla Premier League, al ritmo del gioco. Ma sono sicuro che con la squadra che lo aiuterà sarà davvero veloce per lui adattarsi.”

