Alisson in conferenza: “A Napoli sarà una grande gara, proveremo a vincere su un campo ostico”

Il giocatore del Liverpool Alisson ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions in programma domani al Maradona contro il Napoli.

“Non siamo contenti e sappiamo che dobbiamo gestire il momento. Anche vincendo tutte le partite non saremmo venuti qui con eccesso di entusiasmo, la stagione è appena iniziata e dovremo migliorare, col lavoro torneremo a vincere e non prendere gol. Siamo professionisti e dobbiamo saper gestire ed accettare le dinamiche ed io lo faccio sin da ragazzo, fa parte del gioco vincere o perdere, bisogna saper sempre rispondere alle difficoltà.

Ora pensiamo ad affrontare una grande squadra come il Napoli, in un girone difficile, questo basta come motivazione e dobbiamo prima lottare per passare questo girone difficile e poi faremo passo dopo passo. Noi andiamo a lottare e faremo il nostro meglio per passare magari da primi.

Spalletti? Sono cresciuto tanto quell’anno alla Roma con lui, anche se volevo giocare di più e lui lo sa, ma ho imparato tanto da lui. Ho lavorato con Spalletti e non significa sia un vantaggio per me, sono preparato a tutto e conosco il valore dei giovani del Napoli, sarà una grande gara e cercheremo di vincere anche se è un campo ostico”.

Comments

comments