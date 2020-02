Alla chiave per aprire la porta della storia del Napoli Mertens ha aggiunto un’altra lettera M

Nei giorni scorsi era forte la sensazione che Mertens sarebbe entrato nella storia del Napoli al San Paolo in una gara prestigiosa come quella contro il Barcellona di Messi in Champions League.

Mertens puntuale all’appuntamento quasi annunciato, ha segnato il suo gol numero 121 con la maglia del Napoli in tutte le competizioni raggiungendo così Hamsik in testa alla classifica dei migliori marcatori azzurri di tutti i tempi.

Siamo stati facili profeti pubblicando un’articolo sulla chiave a forma di lettera M [LEGGI QUI] che l’ormai ‘Ciro’ a tutti gli effetti ha usato per aprire la porta della storia del Napoli?

Può darsi, intanto ieri la chiave a forma di lettera M di Mertens ha aggiunto la M di MAGIA, quella dello splendido gol segnato al Barcellona. Una magia alla Messi, una magia alla Maradona.

