Alla scoperta della rosa del Granada: calciatori d’esperienza per giocare su tre fronti

Il Napoli affronterà il Granada ai sedicesimi di finale di Europa League con l’andata in programma il 18 febbraio e il ritorno il 25 febbraio.

Scopriamo più da vicino la rosa della squadra spagnola analizzando più da vicino i suoi uomini chiave ed alcune curiosità legate ad essi.

Il calciatore di spicco per esperienza e blasone è senza dubbio Roberto Soldado, attaccante spagnolo 35enne che in carriera ha militato in molti top club europei quali Real Madrid, Valencia, Tottenham, Villarreal e Fenerbahce. Ha già affrontato il Napoli proprio ai sedicesimi di Europa League quando vestiva la maglia del Villarreal nella stagione 2015/2016. In quell’occasione furono gli spagnoli a passare il turno.

A proposito di uomini di esperienza bisogna citare un altro attaccante come Jorge Molina (38 anni) che in carriera ha vestito, oltre a quella del Granada, le maglie di Betis e Getafe. Lo scorso anno ha affrontato l’Inter agli ottavi di Europa League con il Getafe sbagliando il rigore che avrebbe portato sull’1-1 gli spagnoli che poi hanno perso 2-0 grazie ai gol di Lukaku ed Eriksen.

Tra i centrocampisti il primo nome che salta agli occhi è quello di Herrera, classe 98, venezuelano. Un centrocampista dai piedi ottimi che ha un grande feeling col gol (già 6 in stagione).

Un altro calciatore che molti napoletani ricorderanno è senza dubbio Maxime Gonalons, famoso per aver rifiutato Napoli quando era al Lione e gli azzurri erano allenati da Rafa Benitez. Dopo poco il centrocampista francese è finalmente arrivato in Italia ma alla Roma con la quale ha giocato solo per una stagione per poi trasferirsi in Spagna, prima al Siviglia e poi allo stesso Granada.

Comments

comments