Allan, l’addio è vicino: distanza minima tra Napoli ed Everton

Allan potrebbe davvero essere vicino all’addio con il Napoli. L’edizione odierna de Il Mattino parla della trattativa con l’Everton.

Ai titoli di coda l’esperienza napoletana di Allan. Ma questa non è una novità. Gli aggiornamenti riguardano la destinazione del brasiliano che – secondo quanto riferito quest’oggi da Il Mattino – è vicino al trasferimento in Premier League. L’Everton infatti avrebbe alzato l’offerta al Napoli a 38mln di euro ed ora la distanza tra domanda ed offerta sarebbe minima. Il brasiliano avrebbe già un accordo col club di Ancelotti per un ingaggio di circa 4,7mln di euro a stagione.

